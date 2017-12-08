Эмери ответил на слова Переса, который пригласил Неймара в "Реал"

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Эмери ответил на слова Переса, который пригласил Неймара в "Реал"Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери ответил на слова президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, который пригласил форварда парижан Неймара в свой клуб, сказав, что ему будет легче выиграть "Золотой мяч", играя за "сливочных".

"Возможно, он хотел бы, чтобы Неймар играл в "Реале". Но он находится здесь, в ПСЖ. Я убежден, что Неймар сначала выполнит свои командные задачи, а затем уже индивидуальные, играя здесь, в Париже", - цитирует наставника "красно-синих" El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар задумывается над приобретением жилья в Мадриде. | soccernews.ru

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