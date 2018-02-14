Эмери ответил на вопрос о возможном обмене Неймара на Роналду

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Эмери ответил на вопрос о возможном обмене Неймара на Роналду

Наставнику ПСЖ Унаи Эмери задали вопрос о возможном обмене Неймара на форварда "Реала" Криштиану Роналду.

"Ну, это может быть одновременно и сложный вопрос, и простой - зависит от того, как на него посмотреть. Я доволен Неймаром" - приводит слова Эмери Sportskeeda.

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комментарии
Фанат РМ

Криш останется в Реале, никто его никуда не отпустит, однозначно. Неймар еще не вырос до Рона, возможно, у него еще все впереди, он умница, но Криш- круче всех,

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