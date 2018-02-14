Эмери ответил на вопрос о возможном обмене Неймара на Роналду
Наставнику ПСЖ Унаи Эмери задали вопрос о возможном обмене Неймара на форварда "Реала" Криштиану Роналду.
"Ну, это может быть одновременно и сложный вопрос, и простой - зависит от того, как на него посмотреть. Я доволен Неймаром" - приводит слова Эмери Sportskeeda.
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|Марсель
|25
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|Лион
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|5
|Нант
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|Монпелье
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|37
|7
|Бордо
|25
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|Ренн
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|9
|Ницца
|25
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|Генгам
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|11
|ФК Кан
|25
|31
|12
|Дижон
|24
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|13
|Страсбур
|25
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|Сент-Этьен
|25
|30
|15
|Тулуза
|25
|26
|16
|Лилль
|25
|26
|17
|Амьен
|25
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|Анжер
|25
|25
|19
|Труа
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|24
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|Метц
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|18