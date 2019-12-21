Эмери: "Озил важен, но ему нужно искать способ работать с другими футболистами"

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери высказался по поводу результатов полузащитника "канониров" Месуте Озиле.



"Мы часто говорили с Озилом. Он очень важный игрок "Арсенала". Бывают матчи, когда его глаза горят. Но мне нужно было подбирать футболистов, чтобы он чувствовал себя комфортно. Он важен для команды, но ему нужно искать способ работать с другими футболистами. У него нет качеств для агрессивного прессинга", - приводит слова Эмери BBC.



Озил играет в "Арсенале" с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.



Эмери покинул лондонский клуб в конце ноября 2019 года из-за серии без побед "Арсенала".

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