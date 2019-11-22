Эмери озвучил задачу "Арсенала"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери в преддверии домашнего матча с "Саутгемптоном" высказался о целях своей команды.

"Чемпионат возобновляется, и мы попытаемся решить задачу - потихоньку сократить отставание от топ-4. Но самое главное - мы должны наладить отношения с болельщиками", - цитирует Эмери Sky Sports.

Напомним, что матч 13-го тура АПЛ "Арсенал" - "Саутгемптон" состоится в субботу, 23 ноября, в 18:00 по московскому времени.

"Канониры" набрали в 12 турах чемпионата 17 очков, их отставание от идущего четвёртым "Манчестер Сити" составляет 8 баллов.

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