Эмери озвучил задачу "Арсенала"

Теги арсенал лондонунаи эмерисаутгемптон

Эмери озвучил задачу "Арсенала"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери в преддверии домашнего матча с "Саутгемптоном" высказался о целях своей команды.

"Чемпионат возобновляется, и мы попытаемся решить задачу - потихоньку сократить отставание от топ-4. Но самое главное - мы должны наладить отношения с болельщиками", - цитирует Эмери Sky Sports.

Напомним, что матч 13-го тура АПЛ "Арсенал" - "Саутгемптон" состоится в субботу, 23 ноября, в 18:00 по московскому времени.

"Канониры" набрали в 12 турах чемпионата 17 очков, их отставание от идущего четвёртым "Манчестер Сити" составляет 8 баллов.

Не пропустите: Джака может в субботу вернуться в состав "Арсенала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России проведёт в Санкт-Петербурге 2 из 3 матчей группового этапа Евро-2020

Сборная России проведёт в Санкт-Петербурге 2 из 3 матчей группового этапа Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов