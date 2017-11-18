Эмери переиграл Раньери: ПСЖ дома громит "Нант"

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 на "Парк де Пренс" лидер чемпионата ПСЖ принимал идущий пятым "Нант". К перерыву хозяева поля вели в два мяча, однако во втором тайме подопечные Клаудио Раньери попытались вернуться в игру, забив один гол в ответ. Впрочем, это только разозлило парижан, которые ещё два раза поразили ворота соперника.

ПСЖ – "Нант" - 4:1

Голы: Кавани, 38 - 1:0, Ди Мария, 42 - 2:0, Накульма, 60 - 2:1, Пасторе, 65 - 3:1, Кавани, 79 - 4:1.

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Берчиче, Дани Алвес, Тиаго Силва, Верратти (Ло Чельсо, 80), Рабьо (Нкунку, 86), Пасторе (Дракслер, 80), Ди Мария, Неймар, Кавани.

"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Паллуа, Диего Карлос, Лукас Лима (Илоки, 46), Ронжье, Андрей Жиротто (Накульма, 59), Авазьем, Туре, Джиджи (Томассон, 70), Сала.

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