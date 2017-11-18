Эмери переиграл Раньери: ПСЖ дома громит "Нант"
В рамках 13-го тура французской Лиги 1 на "Парк де Пренс" лидер чемпионата ПСЖ принимал идущий пятым "Нант". К перерыву хозяева поля вели в два мяча, однако во втором тайме подопечные Клаудио Раньери попытались вернуться в игру, забив один гол в ответ. Впрочем, это только разозлило парижан, которые ещё два раза поразили ворота соперника.
ПСЖ – "Нант" - 4:1
Голы: Кавани, 38 - 1:0, Ди Мария, 42 - 2:0, Накульма, 60 - 2:1, Пасторе, 65 - 3:1, Кавани, 79 - 4:1.
ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Берчиче, Дани Алвес, Тиаго Силва, Верратти (Ло Чельсо, 80), Рабьо (Нкунку, 86), Пасторе (Дракслер, 80), Ди Мария, Неймар, Кавани.
"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Паллуа, Диего Карлос, Лукас Лима (Илоки, 46), Ронжье, Андрей Жиротто (Накульма, 59), Авазьем, Туре, Джиджи (Томассон, 70), Сала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|35
|2
|Монако
|13
|29
|3
|Лион
|12
|25
|4
|Марсель
|12
|24
|5
|Нант
|13
|23
|6
|Сент-Этьен
|13
|18
|7
|ФК Кан
|12
|18
|8
|Монпелье
|12
|16
|9
|Бордо
|12
|16
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Ренн
|13
|15
|12
|Дижон
|13
|15
|13
|Труа
|13
|15
|14
|Генгам
|13
|15
|15
|Анжер
|13
|14
|16
|Ницца
|12
|13
|17
|Страсбур
|13
|13
|18
|Лилль
|12
|12
|19
|Амьен
|12
|12
|20
|Метц
|13
|4