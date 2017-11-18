Эмери переиграл Раньери: ПСЖ дома громит "Нант"

Теги псжнант

Эмери переиграл Раньери: ПСЖ дома громит "Нант"

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 на "Парк де Пренс" лидер чемпионата ПСЖ принимал идущий пятым "Нант". К перерыву хозяева поля вели в два мяча, однако во втором тайме подопечные Клаудио Раньери попытались вернуться в игру, забив один гол в ответ. Впрочем, это только разозлило парижан, которые ещё два раза поразили ворота соперника.

ПСЖ – "Нант" - 4:1

Голы: Кавани, 38 - 1:0, Ди Мария, 42 - 2:0, Накульма, 60 - 2:1, Пасторе, 65 - 3:1, Кавани, 79 - 4:1.

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Берчиче, Дани Алвес, Тиаго Силва, Верратти (Ло Чельсо, 80), Рабьо (Нкунку, 86), Пасторе (Дракслер, 80), Ди Мария, Неймар, Кавани.

"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Паллуа, Диего Карлос, Лукас Лима (Илоки, 46), Ронжье, Андрей Жиротто (Накульма, 59), Авазьем, Туре, Джиджи (Томассон, 70), Сала.

Не пропустите: "Монако" на выезде не сумел обыграть "Амьен". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 13 35
2 Монако 13 29
3 Лион 12 25
4 Марсель 12 24
5 Нант 13 23
6 Сент-Этьен 13 18
7 ФК Кан 12 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Тулуза 13 16
11 Ренн 13 15
12 Дижон 13 15
13 Труа 13 15
14 Генгам 13 15
15 Анжер 13 14
16 Ницца 12 13
17 Страсбур 13 13
18 Лилль 12 12
19 Амьен 12 12
20 Метц 13 4
Полная таблица

топ-5 тегов