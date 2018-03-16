Эмери: "Перейдет ли Неймар в "Реал"? Спросите у Переса"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери в очередной раз прокомментировал слухи о переходе нападающего Неймара в мадридский "Реал".

"Я уже раз 30 отвечал на подобный вопрос. ПСЖ это многолетний проект и Неймар в него входит. Перейдет ли он в "Реал"? Спросите об этом у Флорентино Переса", – приводит слова Эмери Marca.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар разочаровался в ПСЖ и готов перейти в "Реал". Впрочем руководство парижского клуба не намерено с ним расставаться.

Не пропустите: Катарские владельцы ПСЖ приняли решение по Неймару. | http://soccernews.ru