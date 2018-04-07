Эмери: "Первый тайм с "Сент-Этьеном" - худший в сезоне"

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Эмери: "Первый тайм с "Сент-Этьеном" - худший в сезоне"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подвел итоги матча с "Сент-Этьеном", который прошел вчера в рамках 32-го тура чемпионата Франции (1:1).

По словам специалиста, его команда очень плохо сыграла в первом тайме. 

"Это был наш худший первый тайм в этом сезоне. Мы упустили много возможностей, поэтому проигрывали 0:1 к перерыву. Тем не менее, ПСЖ понимал, что может отыграться во второй половине. Команда смогла сделать правильные выводы в раздевалке и свела матч к ничьей. Я очень горжусь отношением моих игроков к делу", - сказал он. | http://soccernews.ru

 

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