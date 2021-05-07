Эмери побил рекорд Фергюсона и Анчелотти

Фото твиттер УЕФА

Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери стал рекордсменом Лиги Европы, выйдя в финал турнира в пятый раз за карьеру.

Ранее ни одному тренеру в истории не удавалось столько раз дойти до решающего матча одного из еврокубков.

Эмери побил рекорд Алекса Фергюсона, Карло Анчелотти, Марчелло Липпи и Мигеля Муньоса. В активе этих четырёх специалистов по 4 финала Лиги / Кубка Чемпионов.

Напомним, что испанец является трёхкратным победителем ЛЕ с "Севильей". В этом сезоне "Вильярреал" сразится за трофей с "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Кавани повторил рекорд еврокубков 35-летней давности. | http://soccernews.ru