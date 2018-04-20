Эмери поблагодарил Венгера за работу в "Арсенале"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери поблагодарил за успешную работу главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера, который решил уйти в отставку по окончании сезона.

"Невозможно говорить об "Арсенале", премьер-лиге и профессии тренера, не упомянув Арсена Венгера. Спасибо, Арсен!" - написал Эмери в твиттере.

Напомним, что 68-летний Венгер является рекордсменом по по числу матчей в Премьер-лиге - 823.

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