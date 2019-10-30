Эмери подчеркнул, что рассчитывает на Озила

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Эмери подчеркнул, что рассчитывает на Озила

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сказал, что в этом сезоне рассчитывает на полузащитника Месута Озила. Об этом сообщает AFP.

Ранее специалист говорил, что ждет, когда футболист проявит себя на тренировках, чтобы получить место в стартовом составе.

"У нас с Озилом был очень хороший разговор. Я рассказал ему, чего жду, мое отношение не поменялось. Он в команде и нам нужны его способности, мастерство и качество. И главное - хороший настрой. Я хочу чтобы он помогал нам на поле, как это было в предсезонный период", - сказал Эмери.

В 10 турах АПЛ Озил выступал лишь в одном матче.

"Арсенал" занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 15 баллов.

А еще: Эмери высказался о поведении Джаки, который оскорбил его и фанатов "Арсенала"| http://soccernews.ru
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