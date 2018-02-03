Эмери поделился мнением о поведении Неймара в матче с "Ренном"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал поведение Неймара в игре с "Ренном" (3:2).

"Я знаю Неймара еще с Испании. Он особенный. Его стиль игры - это шоу. Он умный, потому что знает, как помочь команде победить. У меня с ним хорошие отношения, равно как и со всей командой" - приводит слова Эмери Goal.com.

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