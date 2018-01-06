Эмери поделился мнением о том, что его будущее в ПСЖ может зависить от исхода противостояния с "Реалом"
Наставник ПСЖ Унаи Эмери не считает, что его будущее в команде зависит от исхода противостояния с "Реалом".
"Я всегда живу сегодняшним днем. Я не думаю о будущем, и никто не говорил мне, что если мы не пройдем дальше, то я не останусь в клубе. Мне здесь все нравится, я работаю так, словно останусь здесь до конца жизни, и в то же время понимаю, что могу уйти прямо завтра.
В прошлом сезоне "Монако" выиграл чемпионат, и пошли разговоры, что я не останусь, но я здесь. Это большой вызов для меня, и я жду игр с "Реалом". Это запросто мог быть финал. ПСЖ долгие годы шел к тому, чтобы обыгрывать лучших, а лучший на данный момент - "Реал" - приводит слова Эмери Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8