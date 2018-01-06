Эмери поделился мнением о том, что его будущее в ПСЖ может зависить от исхода противостояния с "Реалом"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери не считает, что его будущее в команде зависит от исхода противостояния с "Реалом".

"Я всегда живу сегодняшним днем. Я не думаю о будущем, и никто не говорил мне, что если мы не пройдем дальше, то я не останусь в клубе. Мне здесь все нравится, я работаю так, словно останусь здесь до конца жизни, и в то же время понимаю, что могу уйти прямо завтра.

В прошлом сезоне "Монако" выиграл чемпионат, и пошли разговоры, что я не останусь, но я здесь. Это большой вызов для меня, и я жду игр с "Реалом". Это запросто мог быть финал. ПСЖ долгие годы шел к тому, чтобы обыгрывать лучших, а лучший на данный момент - "Реал" - приводит слова Эмери Marca.

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