Эмери поделился ожиданиями от матча "Арсенал" - "Ньюкасл"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, чего ждет от матча 32-го тура АПЛ против "Ньюкасла". Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

"Сейчас у нас все хорошо, мы верим с нашу команду. С другой стороны все наши соперники также ждут победы, как и мы, а это значит, что расслабиться нам не дадут", - сказал Эмери.

Матч "Арсенал" - "Ньюкасл" состоится сегодня на стадионе "Эмирейтс". Начало - в 22:00 (мск).

"Арсенал" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 60 баллов. "Ньюкасл" с 35 баллами занял 14 строчку в АПЛ.

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