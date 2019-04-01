Эмери поделился ожиданиями от матча "Арсенал" - "Ньюкасл"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, чего ждет от матча 32-го тура АПЛ против "Ньюкасла". Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.
"Сейчас у нас все хорошо, мы верим с нашу команду. С другой стороны все наши соперники также ждут победы, как и мы, а это значит, что расслабиться нам не дадут", - сказал Эмери.
Матч "Арсенал" - "Ньюкасл" состоится сегодня на стадионе "Эмирейтс". Начало - в 22:00 (мск).
"Арсенал" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 60 баллов. "Ньюкасл" с 35 баллами занял 14 строчку в АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Тоттенхэм
|31
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14