Эмери поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
"Я хочу сыграть против сильнейшего состава "Реала". Это один из самых важных матчей сезона, уникальный момент как для болельщиков ПСЖ, так и для всей Франции. Это отличная возможность сделать шаг вперёд" - цитирует Эмери Marca.
Напомним, что матч ПСЖ - "Реал" состоится во вторник в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 3:1.
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