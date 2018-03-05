Эмери поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Я хочу сыграть против сильнейшего состава "Реала". Это один из самых важных матчей сезона, уникальный момент как для болельщиков ПСЖ, так и для всей Франции. Это отличная возможность сделать шаг вперёд" - цитирует Эмери Marca.

Напомним, что матч ПСЖ - "Реал" состоится во вторник в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 3:1.

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