Эмери подтвердил, что мог возглавить "Эвертон"

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Эмери подтвердил, что мог возглавить "Эвертон"

Бывший наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что после увольнения из лондонского клуба с ним связывались представители "Эвертона".

"Эвертон" действительно проявлял интерес, и я рассматривал этот вариант. Я не отказывал им, мы даже провели трёхчасовое интервью. Просто хотел взять паузу на размышления. Кстати, они хотели заполучить меня, ещё когда я переходил в ПСЖ", - цитирует Эмери Cadena Ser.

Напомним, что "Арсенал" отправил в отставку испанского тренера 29 ноября. Через неделю "Эвертон" уволил Марку Силву.

В итоге "ириски" назначили итальянца Карло Анчелотти, а Эмери пока остаётся безработным.

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