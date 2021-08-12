Эмери подвёл итоги проигранного матча за Суперкубок УЕФА

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Эмери подвёл итоги проигранного матча за Суперкубок УЕФА

Фото сайт УЕФА

Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери высказался после поражения от "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА.

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти точнее оказались "синие".

"Для меня большая честь представлять этот клуб, "Вильярреал", и испанскую лигу в такой день. Укорить игроков нельзя абсолютно ни в чём, потому что они приложили поистине фантастические усилия", - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

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