Эмери подвел итоги сезона для ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подвел итоги сезона после победы над "Ле-Эрбье" в финальном матче Кубка Франции (2:0).

По словам наставника, он доволен результатами команды.

"Для ПСЖ важен каждый трофей. Мы проделали долгий путь ради победы в Кубке Франции.

Я доволен сезоном. Можно вспомнить о небольших негативных вещах, таких как Лига Чемпионов. Но, на мой взгляд, в этом году команда играла хорошо, игроки всегда были жадными до голов. Вот почему я счастлив.

Моё будущее? Сейчас это не важно, главное - победа", - сказал он. | http://soccernews.ru