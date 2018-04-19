Эмери получил предложение из Испании

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Эмери получил предложение из ИспанииГлавный тренер ПСЖ Унаи Эмери, который ближайшим летом, вероятнее всего, покинет Париж, уже получил предложение от клуба испанской Ла Лиги.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в сотрудничестве с 46-летним специалистом заинтересован "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна. Руководство бакского клуба уже встретилось с представителями наставника парижан, чтобы обсудить условия возможного контракта.

Напомним, Эмери прокомментировал ход восстановления Неймара. | soccernews.ru

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