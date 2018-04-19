Эмери получил предложение из Испании

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, который ближайшим летом, вероятнее всего, покинет Париж, уже получил предложение от клуба испанской Ла Лиги.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в сотрудничестве с 46-летним специалистом заинтересован "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна. Руководство бакского клуба уже встретилось с представителями наставника парижан, чтобы обсудить условия возможного контракта.

Напомним, Эмери прокомментировал ход восстановления Неймара. | soccernews.ru