Эмери получил предложение возглавить топ-клуб Италии

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери вошел в шорт-лист претендентов на пост рулевого "Наполи".

По информации Corriere dello Sport, наставник точно покинет парижский клуб ближайшим летом.

Также в числе кандидатов главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, Леонардо Семпличи из СПАЛи Марко Джампаоло из "Сампдории".

Сейчас неаполитанцев возглавляет Маурицио Сарри.

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