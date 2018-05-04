Эмери получил предложение возглавить топ-клуб Италии

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Эмери получил предложение возглавить топ-клуб ИталииГлавный тренер ПСЖ Унаи Эмери вошел в шорт-лист претендентов на пост рулевого "Наполи".

По информации Corriere dello Sport, наставник точно покинет парижский клуб ближайшим летом.

Также в числе кандидатов главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, Леонардо Семпличи из СПАЛи Марко Джампаоло из "Сампдории". 

Сейчас неаполитанцев возглавляет Маурицио Сарри. 

Читайте: "Челси" и "Наполи" могут обменяться игроками | http://soccernews.ru

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