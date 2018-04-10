Эмери посетил матч "Вильярреала" и "Атлетика"

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Эмери посетил матч "Вильярреала" и "Атлетика"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери посетил вчерашний заключительный матч 31-го тура испанской Ла Лиги между "Вильярреалом" и "Атлетиком" из Бильбао.

Однако, как информирует El Mundo Deportivo, пока информация о том, что наставник парижан может возглавить какой-то из этих клубов в следующем сезоне, подтверждения не получила.

Отметим, что интерес к 46-летнему специалисту проявляет "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

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