Эмери послал сообщение в поддержку Фергюсону

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Эмери послал сообщение в поддержку ФергюсонуГлавный тренер ПСЖ Унаи Эмери послал сообщение в поддержку своему легендарному коллеге сэру Алексу Фергюсону, который в тяжелом состоянии вчера был доставлен в одну из британских клиник.

Так, в своем твиттере наставник парижан написал: "Все мои мысли связаны с сэром Алексом Фергюсоном. Я желаю вам полного и быстрого выздоровления. Оставайтесь сильными!".

Напомним, Фергюсона также поддержал Бекхэм. | soccernews.ru

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