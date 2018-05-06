Эмери послал сообщение в поддержку Фергюсону

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери послал сообщение в поддержку своему легендарному коллеге сэру Алексу Фергюсону, который в тяжелом состоянии вчера был доставлен в одну из британских клиник.

Так, в своем твиттере наставник парижан написал: " Все мои мысли связаны с сэром Алексом Фергюсоном. Я желаю вам полного и быстрого выздоровления. Оставайтесь сильными! ".

Напомним, Фергюсона также поддержал Бекхэм. | soccernews.ru