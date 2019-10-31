Эмери - после вылета из Кубка Лиги: "Можем гордиться проделанной работой, но не результатом"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери поделился мыслями после вылета своей команды из Кубка Английской Лиги по итогам матча с "Ливерпулем".

Напомним, что оппоненты забили в ворота друг друга по 5 голов, а в серии пенальти точнее оказались "красные".

"Безумный поединок. В первом тайме у нас был высокий темп. Да и в конце игры мы вели в счёте до самого последнего момента. Пенальти - это всегда 50 на 50, мы проиграли. Есть много положительных моментов. Мы можем гордиться проделанной работой, но не результатом. Обе команды не могут быть довольны действиями в обороне. Но для болельщиков это были потрясающие 90 минут", - цитирует Эмери BBC.

Не пропустите: Только "Арсенал" забивал "Ливерпулю" 5 голов на "Энфилде" в 21-м веке. | http://soccernews.ru