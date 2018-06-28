Эмери: "Предпочитаю побеждать со счетом 5:4, чем 1:0"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, какой стиль игры он будет прививать клубу.

"Предпочитаю побеждать со счетом 5:4, чем 1:0. Считаю, что футбол должен быть зрелищным. Чем больше мы забьем, тем лучше. Я только хочу, чтобы забитых голов всегда было больше пропущенных" - цитирует Эмери Mirror.

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