Эмери пригласили в испанский клуб

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери в новом сезоне может вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает AS, услугах 46-летнего специалиста заинтересован "Реал Сосьедад". Летом наставник покинет ПСЖ, поэтому уже сейчас ищет новое место работы.

В текущем сезоне "Реал Сосьедад" после 36 туров занимает 11-е место в турнирной таблице.

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