Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции

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Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции

Наставник ПСЖ Унаи Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции, сообщает официальный сайт турнира.

Отметим, что под руководством испанского специалиста парижане уверенно выиграли Лигу 1, опережая за тур до завершения первенства идущий вторым "Монако" на 15 очков.

Напомним, что по окончании сезона Эмери покинет ПСЖ, поскольку не смог добиться с командой успеха в Лиге Чемпионов.

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