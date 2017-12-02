Эмери призвал арбитров защищать Неймара

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Эмери призвал арбитров защищать Неймара

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери призвал арбитров защищать форварда своей команды Неймара.

"Он часто касается мяча, ищет возможность обыграть один в один. Нам нужно защищать таких игроков. Футбол - это зрелище, а Неймар - игрок, на котором много фолят. Судьи должны защищать игроков" - сказал Эмери.

Отметим, что СМИ приписывают испанскому наставнику конфликт с Неймаром

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