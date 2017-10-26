Эмери призвал Неймара не поддаваться на провокации

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, комментируя удаление Неймара в недавнем матче с "Марселем", призвал бразильца не поддаваться на провокации.

"Неймар умный игрок и всё понимает. Он извлечёт урок из того, что произошло в воскресенье. Игроки "Марселя" провоцировали его и судьям нужно контролировать это. Но Неймар не должен поддаваться на провокации, хоть я и понимаю, что он тоже просто человек" - приводит слова Эмери Marca.

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