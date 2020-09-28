Эмери проиграл все матчи против "Барселоны" на "Камп Ноу"

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Эмери проиграл все матчи против "Барселоны" на "Камп Ноу"

Проклятие "Камп Ноу" для главного тренера "Вильярреала" Унаи Эмери продолжается.

В воскресном матче "Барселона" на своём поле разгромила "жёлтую субмарину" со счётом 4:0.

Таким образом, команды Эмери проиграли 13 из 13 поединков против "сине-гранатовых" на их стадионе.

Ранее тренер терпел поражения от "Барсы" на её арене с "Альмерией", "Валенсией", "Севильей" и ПСЖ.

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