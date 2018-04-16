Эмери прокомментировал чемпионство ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал досрочное чемпионство своей команды в Лиге 1.

"Команда показывала высокий уровень игры на протяжении всего сезона. ПСЖ всё ещё уступает "Сент-Этьену" и "Марселю" по числу выигранных чемпионатов, так что впереди ещё много работы. Команда хорошо укомплектована, это хорошо для её будущего. Если проявить терпение, ПСЖ сможет выиграть Лигу Чемпионов и следующий чемпионат Франции" - цитирует Эмери L’Equipe.

Напомним, что ПСЖ стал чемпионом в седьмой раз в истории.

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