Эмери прокомментировал чемпионство ПСЖ

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Эмери прокомментировал чемпионство ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал досрочное чемпионство своей команды в Лиге 1.

"Команда показывала высокий уровень игры на протяжении всего сезона. ПСЖ всё ещё уступает "Сент-Этьену" и "Марселю" по числу выигранных чемпионатов, так что впереди ещё много работы. Команда хорошо укомплектована, это хорошо для её будущего. Если проявить терпение, ПСЖ сможет выиграть Лигу Чемпионов и следующий чемпионат Франции" - цитирует Эмери L’Equipe.

Напомним, что ПСЖ стал чемпионом в седьмой раз в истории.

Не пропустите: Эмери впервые в карьере выиграл чемпионский титул. | http://soccernews.ru

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2 Монако 33 70
3 Лион 33 66
4 Марсель 33 66
5 Ренн 33 47
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 33 46
8 Сент-Этьен 33 46
9 Нант 33 45
10 Бордо 33 43
11 Генгам 33 42
12 Дижон 33 42
13 Анжер 33 37
14 Амьен 33 37
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