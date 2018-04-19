Эмери прокомментировал ход восстановления Неймара

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался о том, когда вернется в строй нападающий команды Неймар.

По словам самого бразильца, ему будет сложно вернуться на поле до 17 мая. Именно в этот день запланировано его полное обследование.

"Он вернется тогда, когда будет готов играть за команду. Я говорил с ним, есть около двух недель. Не знаю, сможет ли он еще сыграть в Лиге 1 в нынешнем сезоне", - сказал он.

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