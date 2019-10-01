Эмери прокомментировал ничейный матч "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что думает о матче с "Манчестер Юнайтед" (1:1). Об этом сообщает BBC.
"Не лучший результат матча. В первом тайме "МЮ" достаточно прессинговал, но мы контролировали игру.
В перерыве я сказал, что нужно успокоиться и победить, после этого игра немного улучшилась.
У них была возможность забить в конце. Думаю, ничья - заслуженный результат", - сказал Эмери.
"Арсенал" с 12 баллами занимает 4 место в чемпионате Англии. 3 октября лондонский клуб сыграет со "Стандардом" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
А еще: Алексис Санчес прекратил всякое общение с игроками "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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|М
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|7
|16
|3
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|7
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|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
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|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
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|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
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|Манчестер Юнайтед
|7
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|Бернли
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|Шеффилд Юнайтед
|7
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|Вулверхэмптон
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|Саутгемптон
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|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
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|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
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