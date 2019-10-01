Эмери прокомментировал ничейный матч "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед"

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Эмери прокомментировал ничейный матч "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что думает о матче с "Манчестер Юнайтед" (1:1). Об этом сообщает BBC.

"Не лучший результат матча. В первом тайме "МЮ" достаточно прессинговал, но мы контролировали игру.

В перерыве я сказал, что нужно успокоиться и победить, после этого игра немного улучшилась.

У них была возможность забить в конце. Думаю, ничья - заслуженный результат", - сказал Эмери.

"Арсенал" с 12 баллами занимает 4 место в чемпионате Англии. 3 октября лондонский клуб сыграет со "Стандардом" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

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