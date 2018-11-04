Эмери прокомментировал ничью с "Ливерпулем"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвёл итоги матча 11-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"Мы поддерживали хороший баланс между скоростью и интенсивностью. Команда отлично работала на протяжении всего матча. Возможно, мы заслуживали большего, чем ничья. Болельщики придавали нам энергии, они здорово нас поддерживали и футболисты чувствовали это. Результатом я доволен только на 50 процентов, поскольку нашей целью была победа" - приводит слова Эмери BBC.

Напомним, что "Арсенал" пропустил в середине второго тайма от Джеймса Милнера, однако за десять минут до финального свистка сумел уйти от поражения благодаря голу Александра Ляказетта.

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