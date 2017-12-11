Эмери прокомментировал отъезд Неймара из расположения ПСЖ

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Эмери прокомментировал отъезд Неймара из расположения ПСЖГлавный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал отъезд форварда своей команды Неймара из расположения "красно-синих".

"Неймар позвонил мне в субботу утром, чтобы сообщить мне, что у него наметились проблемы в семье, он попросил разрешения улететь в Бразилию, это было важно для него. Мы поговорили со спортивным директором, и он дал разрешение. Надеюсь, что он вернется через 3-4 дня, но самое главное, чтобы его проблема была решена. Мы будем ждать его. Я не знаю, вернется ли он завтра", - цитирует наставника парижан le10sport.

Напомним, Бутрагеньо прокомментировал будущее противостояние "Реала" и ПСЖ. | soccernews.ru

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