Эмери прокомментировал отъезд Неймара из расположения ПСЖ

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал отъезд форварда своей команды Неймара из расположения "красно-синих".

" Неймар позвонил мне в субботу утром, чтобы сообщить мне, что у него наметились проблемы в семье, он попросил разрешения улететь в Бразилию, это было важно для него. Мы поговорили со спортивным директором, и он дал разрешение. Надеюсь, что он вернется через 3-4 дня, но самое главное, чтобы его проблема была решена. Мы будем ждать его. Я не знаю, вернется ли он завтра ", - цитирует наставника парижан le10sport.

Напомним, Бутрагеньо прокомментировал будущее противостояние "Реала" и ПСЖ. | soccernews.ru