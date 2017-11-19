Эмери прокомментировал отсутствие Мбаппе в стартовом составе в матче с "Нантом"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери объяснил свое решение не ставить Килиана Мбаппе в стартовый состав на матч с "Нантом" (4:1).

"Мбаппе, как и все остальные футболисты, вернулся из расположения сборной. Он провел множество игр, помог своей национальной команде. Уверен, что конкуренция - дело хорошее. Она работает на пользу всему коллективу. До новогодних праздников осталось девять матчей, мы обсуждаем с персоналом подбор игроков и их минуты на поле" - приводит слова Эмери FourFourTwo.

Смотрите также обзор матча ПСЖ - "Нант". | http://soccernews.ru