Эмери прокомментировал победный матч "Арсенала" с "Айнтрахтом"

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Эмери прокомментировал победный матч "Арсенала" с "Айнтрахтом"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что думает о победном матче своей команды в 1-ом туре группового этапа с "Айнтрахтом" (3:0). Об этом сообщает Football London.

"Мы знали, что матч будет непростым. Соперник был силен на своем поле. У них атакующая команда, поэтому нам пришлось проделать большую работу в обороне. 

Мы это сделали. У наших молодых футболистов было много возможностей создавать моменты. Сегодня мы выступили очень хорошо. Это наш путь", - сказал Эмери.

"Арсенал" набрал три балла и возглавил группу F. Соперниками лондонцев также являются "Стандард Л" и "Витория Гимарайнш".

Во 2-ом туре группового этапа Лиги Европы "Арсенал" сыграет со "Стандардом". Встреча пройдет 3 октября и начнется - в 22:00 (мск).

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