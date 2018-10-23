Эмери прокомментировал победу над "Лестером"

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Эмери прокомментировал победу над "Лестером"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери дал комментарии после победы над "Лестером" в матче девятого тура АПЛ.

"Это важная победа, которую мы, безусловно, заслужили. "Арсенал" играл с хорошим настроем и показал качественную игру. Да, мы недостаточно активно начали, но в целом первый тайм был неплохим, а второй - отличным. Борьба за чемпионский титул? Бессмысленно так далеко заглядывать, нужно думать только о ближайшей игре" - приводит слова Эмери BBC.

Благодаря этой победе "Арсенал" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. При этом лидеры чемпионата "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" опережают "канониров" всего на два очка.

Не пропустите: Впервые за 11 лет "Арсенал" выиграл десять матчей подряд. | http://soccernews.ru

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