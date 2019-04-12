Эмери прокомментировал победу над "Наполи"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери поделился мыслями после победы своей команды над "Наполи" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Мы смогли навязать свой план, несмотря на то, что "Наполи" умеет контролировать мяч. "Арсенал" заслуживал третий гол. В гостях всё будет иначе. Мы должны действовать сосредоточенно и быть уверенными в себе, насколько это необходимо", - цитирует Эмери BBC.

Напомним, что "Арсенал" обыграл "Наполи" со счётом 2:0 благодаря точному удару Аарона Рэмзи и автоголу Калиду Кулибали.

Ответный матч между этими командами состоится 18 апреля в Неаполе.

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