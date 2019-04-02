Эмери прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

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Эмери прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвёл итоги матча 32-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

Напомним, что "канониры" обыграли "сорок" со счётом 2:0 благодаря голам Аарона Рэмзи и Александра Ляказетта

"Мы показали стабильную игру на протяжении всех 90 минут. Команда не упустила своих шансов. Мы создавали и доминировали, чему очень рады. Каждый матч очень сложный. Мы заработали три очка. Это хороший вызов - выиграть несколько поединков подряд. Это новая история, мы создаём собственный путь. "Арсенал" становится лучше с каждой игрой. Мы стали третьими в турнирной таблице, но следующий матч с "Эвертоном" будет сложным", - приводит слова Эмери BBC.

Не пропустите: "Арсенал" впервые за 21 год выиграл 10 домашних матчей АПЛ подряд. | http://soccernews.ru

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