Эмери прокомментировал победу над "Уотфордом"

Теги арсенал лондонуотфордунаи эмери

Эмери прокомментировал победу над "Уотфордом"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери поделился мыслями после победы своей команды над "Уотфордом" в матче 34-го тура АПЛ.

"Мы можем контролировать ход матча лучше. У нас было два хороших момента, но мы не забили второй гол. А соперник своими действиями в атаке доставил трудности нашей обороне. Три очка - это очень позитивный момент.

Было важно иметь преимущество в одного игрока, чтобы взламывать линии и лучше атаковать. Я не видел эпизод, который привёл к удалению. Но "Уотфорд" дома всегда играет крайне агрессивно. Думаю, судья выполнил свою работу", - цитирует Эмери BBC.

Напомним, что "Арсенал" обыграл "Уотфорд" со счётом 1:0 благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга на 10-й минуте. Сразу после пропущенного мяча "шершни" остались вдесятером - удаление заработал Трой Дини.

Не пропустите: Новый стадион – новые правила. Как переезды но новую арену влияют на трансферную политику клубов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

При Зидане "Реал" пропускает больше, чем при Солари и Лопетеги

При Зидане "Реал" пропускает больше, чем при Солари и Лопетеги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 33 28
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
Полная таблица

топ-5 тегов