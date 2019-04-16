Эмери прокомментировал победу над "Уотфордом"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери поделился мыслями после победы своей команды над "Уотфордом" в матче 34-го тура АПЛ.

"Мы можем контролировать ход матча лучше. У нас было два хороших момента, но мы не забили второй гол. А соперник своими действиями в атаке доставил трудности нашей обороне. Три очка - это очень позитивный момент.

Было важно иметь преимущество в одного игрока, чтобы взламывать линии и лучше атаковать. Я не видел эпизод, который привёл к удалению. Но "Уотфорд" дома всегда играет крайне агрессивно. Думаю, судья выполнил свою работу", - цитирует Эмери BBC.

Напомним, что "Арсенал" обыграл "Уотфорд" со счётом 1:0 благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга на 10-й минуте. Сразу после пропущенного мяча "шершни" остались вдесятером - удаление заработал Трой Дини.

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