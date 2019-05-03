Эмери прокомментировал победу над "Валенсией"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча против "Валенсии" (3:1).

"Мы рассчитывали на положительный результат в первой игре, хоть и предвидели, что будет трудно. Мы отлично отреагировали на пропущенный гол и смогли использовать свои моменты.

Шансы "Арсенала" и "Валенсии" по-прежнему равны. У них замечательная команда с очень сильными футболистами, особенно отмечу их игру при стандартных положениях", - приводит слова Эмери сайт УЕФА.

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