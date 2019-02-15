Эмери прокомментировал поражение от БАТЭ

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери поделился мнением об игре против БАТЭ (0:1).

"У нас было много шансов в первом тайме, однако БАТЭ отлично сыграл в защите. Во второй половине встречи мы также много атаковали, но БАТЭ был хорош в обороне, к тому же они смогли забить гол.

Думаю ответный матч будет другим и я верю, что мы сможем пробиться в следующий раунд", приводит слова Эмери сайт УЕФА.

Ответная игра запланирована на 21 февраля.

Читайте также: "Краснодар" разошелся миром с "Байером" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru