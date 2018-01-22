Эмери прокомментировал поражение от "Лиона"

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Эмери прокомментировал поражение от "Лиона"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался после матча 22-го тура французской Лиги 1 против "Лиона".

"Обе команды отдали все силы. Соперник доставил нам много проблем, но мы сумели проявить характер. У нас были моменты, мы контролировали мяч, так что ничья 1:1 была бы более справедливым результатом. У "Лиона" хорошие игроки, и это позволило им забить второй гол. Немного несправедливо, но это футбол" - цитирует Эмери Four Four Two.

Не пропустите видеообзор матча "Лион" - ПСЖ. | http://soccernews.ru

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