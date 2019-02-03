Эмери прокомментировал поражение от "Манчестер Сити"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери дал комментарии после матча 25-го тура АПЛ против "Манчестер Сити", в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:3.

"Соперник показывал своё превосходство со стартового и до финального свистка. Они держали свой уровень в течение всего матча, а наш уровень во втором тайме был ниже, чем в первом. Результат матча показал разницу между "Манчестер Сити" и нами. Нам нужно делать свою работу" - приводит слова Эмери BBC.

Отметим, что по итогам 25-го тура "Арсенал" уступил пятое место в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед", однако от идущего четвёртым "Челси" "канониры" отстают всего на три очка.

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