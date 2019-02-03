Эмери прокомментировал поражение от "Манчестер Сити"
Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери дал комментарии после матча 25-го тура АПЛ против "Манчестер Сити", в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:3.
"Соперник показывал своё превосходство со стартового и до финального свистка. Они держали свой уровень в течение всего матча, а наш уровень во втором тайме был ниже, чем в первом. Результат матча показал разницу между "Манчестер Сити" и нами. Нам нужно делать свою работу" - приводит слова Эмери BBC.
Отметим, что по итогам 25-го тура "Арсенал" уступил пятое место в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед", однако от идущего четвёртым "Челси" "канониры" отстают всего на три очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11