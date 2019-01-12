Эмери прокомментировал поражение от "Вест Хэма"

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Эмери прокомментировал поражение от "Вест Хэма"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча с "Вест Хэмом" (0:1).

"Наши результаты в выездных матчах очень беспокоят меня. Мы должны улучшить качество игры, я верю нам это по силам.

У нас было очень много потерь в центре поля. Во второй половине встречи мы начали  играть лучше, однако гол все изменил. Кроме того, соперник отлично сыграл в защите" - приводит слова Эмери ВВС.

После 22 туров "канониры" идет на 5-м месте и отстают от топ-4 на три очка.

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