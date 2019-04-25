Эмери прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвёл итоги перенесённого матча 31-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

"Понимали, что будет сложно. Соперник в течение всего сезона играет мощно, хорошо действуя как в защите, так и в нападении. Они сыграли очень организованно, было сложно их взломать. Поэтому нам не удалось создать много моментов. Мы расстроены, но нужно запомнить, как мы играли три месяца назад. Мы можем быть оптимистично настроены и вернуться в топ-4", - приводит слова Эмери BBC.

По итогам 35 туров "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвёртым "Челси" на одно очко.

В заключительных матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги "канониры" встретятся с "Лестером", "Брайтоном" и "Бернли".

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