Эмери прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"
Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвёл итоги перенесённого матча 31-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".
"Понимали, что будет сложно. Соперник в течение всего сезона играет мощно, хорошо действуя как в защите, так и в нападении. Они сыграли очень организованно, было сложно их взломать. Поэтому нам не удалось создать много моментов. Мы расстроены, но нужно запомнить, как мы играли три месяца назад. Мы можем быть оптимистично настроены и вернуться в топ-4", - приводит слова Эмери BBC.
По итогам 35 туров "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвёртым "Челси" на одно очко.
В заключительных матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги "канониры" встретятся с "Лестером", "Брайтоном" и "Бернли".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14