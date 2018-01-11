Эмери прокомментировал работу ПСЖ на зимнем трансферном рынке

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал работу своего клуба на зимнем трансферном рынке.

"Наши планы на трансферном рынке? Я ничего не знаю об этом. Этот вопрос нужно задавать нашему спортивному директору. Моя работа заключается в том, чтобы готовить команду к играм и работать с игроками. У спортивного директора, наверняка, есть информация по этому вопросу, но я не интересуюсь каждый день, что происходит на трансферном рынке ", - цитирует наставника парижан le10sport.

Напомним, ПСЖ претендует на звезду из АПЛ. | soccernews.ru