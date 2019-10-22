Эмери прокомментировал сенсационное поражение "Арсенала" от "Шеффилд Юнайтед"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери высказался после поражения своей команды от "Шеффилд Юнайтед" в матче девятого тура АПЛ.

"Мы заслуживали большего, ведь соперник забил свой гол в единственной стоящей атаке. Нам нужно прогрессировать, чтобы не пропускать в таких ситуациях. Мы создали больше моментов, чем "Шеффилд", но не сумели ничего реализовать. "Арсенал" не заслужил поражения", - приводит слова Эмери BBC.

Стоит отметить, что до вчерашнего матча у "канониров" была беспроигрышная серия из 8 поединков.

По итогам 9 туров "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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