Эмери прокомментировал ситуацию с недовольством Неймара методами его работы

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Эмери прокомментировал ситуацию с недовольством Неймара методами его работыГлавный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал ситуацию с недовольством вингера своей команды Неймара методами его работы.

"Каждый игрок, пришедший этим летом, проходит через этот процесс, адаптация существует для всех и является нормальным явлением. Он выбрал ПСЖ, потому что он считает, что вместе мы способны добиться побед в будущем. Что касается моих методов работы, то он внимательно изучает информацию во время видеосеансов. Каждый игрок знает, насколько они важны. Если бы все обстояло иначе, игроки мне об этом уже сказали бы. Я не знаю тренера, который не использует видеоанализ. Это очень важная часть современного футбола", - цитирует наставника парижан Marca.

Напомним, Эмери высказался о предстоящем матче против "Андерлехта". | soccernews.ru

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