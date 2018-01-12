Эмери прокомментировал слухи о возможном трансфере Неймара в "Реал"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери высказался о слухах про возможный трансфер Неймара в "Реал".

"У нас сильный состав, мы сосредоточены на ближайших играх и важнейших противостояниях, таких, как с "Реалом" в Лиге Чемпионов. У клуба есть опыт, и у меня тоже. Нас пытаются дестабилизировать извне. Marca вновь отправляет Неймара в "Реал". Тем не менее, нас это не тревожит. Мы знаем, кто хочет нас дестабилизировать, но мы защищаем себя. Все будет нормально" - приводит слова Эмери ESPN.

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