Эмери прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара в "Реал"

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Эмери прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара в "Реал"Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал слухи о возможном уходе вингера своей команды Неймара в мадридский "Реал".

"Я настаиваю - Неймар добьется успеха здесь, и он будет счастлив. Я не знаю, что говорит он и откуда берется эта информация. Здесь мы все находимся под впечатлением от выступлений Неймара. Он останется и добьется побед здесь", - цитирует наставника парижан FootMercato.

Напомним, Неймар пытался сорвать свой переход в ПСЖ. | soccernews.ru

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