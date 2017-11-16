Эмери прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара в "Реал"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал слухи о возможном уходе вингера своей команды Неймара в мадридский "Реал".

" Я настаиваю - Неймар добьется успеха здесь, и он будет счастлив. Я не знаю, что говорит он и откуда берется эта информация. Здесь мы все находимся под впечатлением от выступлений Неймара. Он останется и добьется побед здесь ", - цитирует наставника парижан FootMercato.

Напомним, Неймар пытался сорвать свой переход в ПСЖ. | soccernews.ru